Запропонував поховати в городі: на Чернігівщині чоловік зарубав сина

Чоловік зарубав власного сина в селі Клавдієво Чернігівської області.

За інформацією поліції, 47-річний Володимир убив власну дитину.

Чоловік завдав синові шість ударів сокирою, після чого 21-річний хлопець помер до прибуття швидкої допомоги.

Його батьком був колишній вчитель, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

– Сім’я як сім’я, тільки ось дружина не жила із цим чоловіком. У них двоє дітей: дочка останнім часом навчалася в Чернігові та з батьком майже не спілкувалася, а ось хлопець проживав із батьком, – розповіла одна з сусідок.

Інший сусід на ім’я Микола розповів, що зловмисник намагався його залучити до поховання свого сина.

Чоловік попрямував до будинку, а там на дивані він побачив мертвого Сергія. Хлопець був у спідньому та вже не дихав.

При цьому батько стояв поруч та був абсолютно спокійний і не виявляв жодного жалю. Він запропонував сусідові взяти лопату та поховати сина в городі.