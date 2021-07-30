У селі Кошмаки Рівненській області в четвер, 30 липня, виявили повішеним на гойдалках хлопчика, якому орієнтовно дев’ять років. Батьків не було поруч.

Про це повідомив Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

– о 18.59 надійшло повідомлення про те, що в селі Кошмаки Варасского району повісився хлопчик. За словами людини, яка викликала швидку, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої були зроблені гойдалки, – повідомили в центрі медичної допомоги.

Незабаром на місце прибула бригада медиків, але їм довелося лише констатувати смерть дитини.

Попередньо відомо, що хлопчик – з багатодітної сім’ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.

Про інцидент вже повідомили правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше в Рівненській області ревнивий чоловік в стані алкогольного сп’яніння зарізав знайомого, який приставав до його дівчини.

Жертва померла від втрати крові всього протягом декількох хвилин, тоді як дівчина удала, що нічого не бачила.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги