Крововилив в мозок, медикаментозна кома та реанімація. Так для 22-річного Євгена закінчилася вечірка в Києві, про результат якої стало відомо напередодні. Тепер з’ясувалися подробиці побиття танцюриста балету співачки Надії Дорофєєвої.

Євген разом з двома друзями відпочивав в гей-клубі. Вже під ранок компанія вийшла із закладу в центрі столиці. Друзі повинні були розходитися, коли раптово у Євгена зав’язався конфлікт з незнайомцем, а вже за мить чоловік накинувся на хлопця з кулаками.

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На відео видно, що чоловік спочатку зіткнувся з другом Євгена. Вони почали говорити йому щось у відповідь, а дівчина почала знімати на телефон все, що відбувається. Раптом агресивний незнайомець кидається на неї. Євген захищає подругу, але неадекват з одного удару нокаутує танцюриста.

Навіть після того, як хлопець падає, нападник продовжив замахуватися на його друзів і вибивати з рук телефон. А потім він ногою буцнув жертву без свідомості. Кадри з мобільного вціліли й користувачі соцмереж з’ясували, хто цей агресор. 28-річний Євген Безпалий – співробітник управління державної охорони України.

– Нападник завдав сильного удару юнакові в обличчя, викликавши важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Попередня кваліфікація – умисне тяжке тілесне ушкодження, – повідомила прес-секретар Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Напередодні вуличної сутички Безпалий, очевидно, вже з кимось бився. Під оком у нього був багатоденний яскравий синяк. Чоловіка вже затримали та допитують в ДБР. А ось побитий танцюрист – у комі, а медики ніяких прогнозів поки не дають.

Що стало причиною такої звірячої агресії, слідству ще належить з’ясувати. На час розслідування Безпалого відсторонили від роботи в державній охороні. За нестримну лють йому тепер загрожує до восьми років в’язниці.

Фото: Євген Гончаренко