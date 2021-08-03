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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Запоріжжі горить житловий будинок: пожежу гасять понад 50 рятувальників

пожежа, пожежники

У ніч на 3 серпня в Запоріжжі горить дах багатоповерхового будинку. Інформації про причини загоряння поки немає.

Можлива причина швидкого поширення вогню – витік газу.

– Горить дах чотириповерхового житлового будинку на вулиці сержанта Медведєва. Орієнтовна площа загоряння встановлюється. Від ДСНС працює вісім автоцистерн, 15 одиниць техніки та 56 осіб особового складу, – повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Інформації про причини загоряння поки немає. На місці інциденту працюють силовики, приїхало керівництво області.

Пожежу ще не локалізували. Одного з пожежників з місця події забрали медики.

За даними місцевих ЗМІ, причиною загоряння міг стати вибух газу. Крім цього, вдень в будинку ремонтували дах.

Нагадаємо, раніше в місті Конотоп сталася пожежа в житловому будинку. Повідомлення про спалах надійшло від сусідки, яка побачила сильний дим з вікна будинку.

Пожежу вдалося ліквідувати лише через годину після прибуття рятувальників. Для гасіння вогню залучили дві одиниці спеціальної техніки та вісім пожежників.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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