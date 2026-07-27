Сполучені Штати вкотре закликали Росію та Україну негайно припинити вогонь і повернутися до переговорів щодо завершення війни.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив представник США, посол Ден Негреа.

Заклик США до припинення вогню

Американський дипломат нагадав про російські удари балістичними ракетами та безпілотниками 18–19 липня, які, за повідомленнями, призвели до загибелі мирних людей та десятків поранених.

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Окремо він згадав російську атаку на цивільне зернове судно у Чорному морі. За словами Негреа, внаслідок влучання ракети загинули десятеро членів екіпажу з Індії та Сирії. Нагадаємо, що Росія атакувала цивільне судно MV Golden Leo із зерном трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Судно прямувало під прапором Гвінеї-Бісау та належить турецькому власник

Посол наголосив, що цих жертв, як і багатьох інших за час війни, можна було б уникнути, якби Росія погодилася на переговори щодо припинення бойових дій.

– Військового вирішення цієї війни не існує. І Україна, і Росія повинні повернутися за стіл переговорів. Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну за цю війну. Вона має закінчитися, — заявив представник США.

Вашингтон також повторив заклик до негайного припинення вогню та проведення переговорів для досягнення довгострокового мирного врегулювання.

За словами Негреа, Сполучені Штати залишаються готовими відігравати конструктивну роль у переговорному процесі між Києвом і Москвою та сприяти пошуку дипломатичного рішення.

У США підкреслили, що їхня відданість досягненню миру в Україні залишається незмінною.

Нагадаємо, що 24 липня у Чорному морі біля узбережжя Румунії через вибух зазнало пошкоджень комерційне судно, яке перевозило вугілля зі США до України. Попередньо причиною пошкодження міг бути удар морського безпілотника або вибух морської міни.

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