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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком

Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком

У Чернігівській області затримали 64-річного чоловіка, який вдарив свою дружину молотком по голові.

Інцидент стався у Прилуках. 68-річна жінка разом з чоловіком відпочивали у квартирі, однак після розмови спалахнула сімейна сварка.

Під рукою у чоловіка опинився молоток: він схопив його і наніс удар в голову. Жінка знепритомніла, і лише тоді чоловік викликав швидку.

З тяжкими тілесними ушкодженнями постраждалу госпіталізували. До поліції звернувся лікар швидкої медичної допомоги.

Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком
Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком
Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком
Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком
Не витерпів чергової сварки: у Прилуках чоловік розбив дружині голову молотком / 2 фотографии

– Ми встановили обставини конфлікту та вилучили речові докази. Виявилося, що це вже не перша сварка, яка відбувається в цій родині, – заявили правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі: найближчим часом він отримає повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання щодо обрання особі запобіжного заходу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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