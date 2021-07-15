За останній рік ціна на бензин, газ і дизельне паливо в Україні в середньому стала вище на 36%, про що свідчать дані Державної служби статистики. Втім, ціни на пальне можуть продовжити зростання, тому що у світі спостерігається тенденція до зростання вартості нафти після обвалу у 2020 році на тлі пандемії.

Україна залежить від світових котирувань на нафту. Тому чим вища ціна, тим дорожче коштуватиме паливо в Україні. Сьогодні нафта торгується на рівні $76 за барель, але вже найближчим часом зростання може продовжитися.

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Світові новинні агентства 14 липня повідомили, що країни ОПЕК + досягли домовленості щодо обмеження видобутку нафти. Погодити домовленість не вдавалося через позицію Об’єднаних Арабських Еміратів, влада яких вважала, що їх квота щодо видобутку нафти на занадто низькому рівні. Тепер у цьому питанні, ймовірно, досягнуто компромісу.

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Зазначимо, що обмеження видобутку нафти впливає на ціну бареля в бік зростання. Після вищезазначених новин нафта марки Brent за неповний день підскочила з $75,6 за барель до $76,6.

Як пояснює керівник Консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, домовленість країн ОПЕК+ була очікуваною.

– Це рішення очікуване, бо було видно, що країни ОПЕК + чешуть старі рани, коли торік ціна нафти падала до $15 за барель. Зараз вони хочуть компенсувати втрати. Інша справа, куди ця ціна полетить. Зараз почалася стара пісня, коли нафта повинна зростати до $100 за барель, – повідомив він.

Водночас Куюн зазначає, що обмеження видобутку країнами ОПЕК+ не тільки підіймає ціни на нафту, але також дасть більше мотивації іншим країнам, які не входять до ОПЕК+, зокрема США. На його думку, це може збалансувати котирування, від яких залежить Україна.

– Ми залежні повністю від світових котирувань нафти. Тому якщо нафта коштуватиме дорого, то у нас буде дорогий бензин і дизпаливо, – додає експерт.

У такому випадку навантаження на споживача зростатиме, але тут є також економічні плюси. Зокрема, зростання валютної виручки для України та зміцнення гривні щодо іноземних валют.

– У нас сировинна економіка. Зазвичай, коли дорога нафта, то з нею дорожчають інші експортні позиції, такі як хімічна продукція, металопрокат. Тобто більше валютної виручки приходить в Україну. І тому гривня зміцнюється. Але з іншого боку, це буде тиснути на споживача пального. І буде тиснути на економіку промислового виробництва, – зазначає Куюн.

Він звернув увагу, що минулого року, під час обвалу цін на нафту, впала також валютна виручка України. Це в результаті негативно вплинуло на курс гривні до долара й інших валют.

Щоб ціни на паливо в Україні не продовжили стрімке зростання, необхідно, щоб ціна за барель нафти залишалася на рівні $60-70, впевнений експерт.