Аварія у Львівській області – вантажний потяг зійшов з рейок

На станції Глина-Наварія у Львівській області у четвер, 26 серпня, зійшов з рейок вантажний потяг. Через аварію затримуються пасажирські потяги.

Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

У результаті сходження вагонів постраждалих немає. Пошкоджено вагони, кілька опор контактної мережі та колійне полотно. На місці інциденту працює спеціальна комісія УЗ, яка з’ясовує причини аварії.

Водночас затримуються пасажирські потяги, які перебувають в дорозі:

№6 Херсон – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№46 Лисичанськ – Ужгород;

№146 Ужгород – Львів;

№807 Львів – Коломия.

– Відновлення руху пасажирських потягів непарними шляхами на ділянці Глина-Наварія – Львів планується протягом 24 годин, зміна маршрутів пасажирських потягів не плануються, – повідомили в УЗ.

Потяги затримуються від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

У Львівській області вантажний потяг зійшов з рейок: затримуються потяги / 2 фотографии

Аварія Інтерсіті Київ – Запоріжжя

В кінці березня в Дніпропетровській області зійшли з рейок шість з дев’яти вагонів Інтерсіті №732, який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя.

У вагонах перебувало 88 пасажирів.

Для розслідування причин аварії Інтерсіті Київ – Запоріжжя Укрзалізниця створила спеціальну комісію.

Фото: Igor Zinkevych