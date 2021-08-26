ДТП в Одесі

В Одесі на вулиці Середньофонтанській автомобіль BMW занесло та відкинуло на відбійник. Після удару автівка загорілася.

Постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної події немає.

Аварія сталася близько 22.30, коли транспортний засіб прямував вулицею з боку залізничного вокзалу.

Як встановили правоохоронці, причиною ДТП є те, що 19-річний водій не впорався з керуванням.

На нього склали адміністративні матеріали за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, дорожніх споруд чи іншого майна.

В Одесі іномарка влетіла у відбійник та загорілася / 3 фотографии

Водія чекає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами до одного року.

Надзвичайні новини зібрали топ моторошних аварій на дорогах України.

Першим у списку небезпечних місць є поворот на міжнародній трасі біля села Птичі в Рівненській області. Там аварії стаються регулярно й забирають життя багатьох людей.

Ще одне місце ДТП є на столичному проспекті. Зокрема, після аварії за участі автобуса там постраждало 18 осіб.

Обережними потрібно бути й на в’їзді до Києва з боку єдиної швидкісної автомагістралі.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області

Фото: Патрульна поліція Одеської області