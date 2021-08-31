Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від Covid-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ.

Працівники виправної колонії ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю погрожували Геннадію помістити його до штрафного ізолятора та заборонити спілкуватися з родичами, якщо він не підпише згоду на щеплення.

Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.

Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених економічною і соціальною радою ООН.

– Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги, – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона також висунула вимогу генеральному консулу України в Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському терміново здійснити виїзд до ФКУ ВК-6 УФСВП Росії у Ставропольскому краї та відвідати Геннадія Лимешка.