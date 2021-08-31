31 серпня слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси обрала запобіжний захід бабусі семирічного хлопчика, який перебуває в термінальній комі.

Жінка перебуватиме під вартою протягом 60 діб, до 29 жовтня, без визначення розміру застави.

Запобіжний захід жительці Черкас обрали за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки.

Судове засідання відбулося в закритому режимі. Клопотала про такий формат слухання сама підозрювана.

Необхідність провести засідання без журналістів та слухачів жінка пояснила віком постраждалого задля недопущення розголошення даних про нього.

За версією слідства, підозрювана, яка тимчасово доглядала за дитиною, попри поганий стан здоров’я хлопчика не звернулася за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я.

Жінка намагалася самостійно надавати медичну допомогу, залишивши в небезпечному для життя стані травмовану дитину, яка з об’єктивних причин не могла вжити заходів до самозбереження.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу та оцінивши обставини справи, задовольнила погоджене прокурором клопотання слідчого про тримання підозрюваної під вартою.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена протягом п’яти днів.

У разі доведення вини жінці загрожує позбавлення волі до восьми років.

51-річній Вікторії Лясовій запобіжний захід мали обрати ще вчора, 30 серпня. Однак засідання не розпочалося, а згодом у прес-службі повідомили про його перенесення на 31 серпня.

Повідомлення про підозру жінка отримала 29 серпня.

Інформацію про травмування семирічного хлопчика оприлюднив депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

За його словами, дитина кілька днів пролежала без свідомості із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок.

Інформацію про наявність травм на тілі дитини підтверджували лікарі швидкої та обласної дитячої лікарні.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово займалася опікунством неповнолітнього, поки його матір оперували у Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

Речниця Нацполіції області Зоя Вовк зазначила, що в реанімаційному відділенні хлопчика оглянули медики та експерт.

Наявні травми, стверджує вона, характерні для падіння. Також є подряпини на кінцівках рук і ніг. Слідів від укусів тварин не виявлено, всі органи дитини на місці.

У хлопчика, який перебуває в термінальній комі, 30 серпня погіршилися всі показники. Лікарі фіксують негативну динаміку.

За словами директора Черкаської дитячої обласної лікарні Миколи Кондрацького, у дитини – поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки.

Дитина підключена до апарату ШВЛ, кровообіг підтримують медикаментами.

Джерело: Соснівський районний суд м. Черкаси, Черкаська обласна прокуратура

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