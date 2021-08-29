У Черкасах поліцейські повідомили про підозру бабусі хлопчика, який днями потрапив до реанімації. Дитина 2014 року народження отримала забійну травму голови та подряпини на тілі, а пенсіонерка, спостерігаючи поганий стан внука, не звернулася до лікарів, а самостійно надала допомогу.

Зі слів бабусі, яка тимчасово займалася опікунством неповнолітнього, внук впав з купи цегли у дворі. За кілька днів після інциденту жінка виявила хлопчика на ліжку без свідомості, після чого одразу викликала швидку допомогу.

За фактом того, що пенсіонерка залишила у небезпеці постраждалу дитини, не звернувшись до медиків, правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки).

Жінці загрожує ув’язнення на термін від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Відомо, що батьки постраждалого на момент отримання травми перебували у Києві. Сім’я на обліку не стояла.

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