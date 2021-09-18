У місті Бориспіль Київській області 32-річний чоловік до смерті побив рідного батька. Сусіди розповідають, що підозрюваний й раніше застосовував силу до загиблого. Одного разу чоловіка навіть забирали до лікарні.

Сусідка Галина поділилася, що сусід розбудив її під ранок – стукав у двері та просив викликати швидку. Налякана жінка подумала, що 50-річному батькові Валентина зле й побігла до їхньої квартири.

– Він лежить на підлозі – Вітька, Валік плаче… Підняли йому футболку, а там все синє у нього, ну ось так от прям, ну напевно ногами бив. Ось так прям синці…

32-річний Валентин намагався врятувати батька і робив йому масаж серця. На місце прибули медики, але від отриманих травм постраждалий помер. Лікарі викликали поліцейських.

Правоохоронцям Валентин заявив, що не причетний до смерті родича. Мовляв, він прийшов додому, а батько уже лежав на підлозі. Але дівчина підозрюваного його алібі спростувала.

– Коли син зрозумів, що сталося, він перелякався і вигадав собі алібі. Встановили свідків, які бачили, як напередодні ввечері син побив свого батька, тобто алібі було спростоване, – розповіла Олена Кравчук – співробітниця Бориспільського районного управління поліції.

Жителі Борисполя кажуть – часто спостерігали у Валентина напади агресії. Якось він так побив тата, що того забирали в лікарню зашивати обличчя. А одного разу чоловік викинув з вікна свого собаку.

У неадекватності сина сусіди та знайомі родини звинувачують саме батька. Тверезим Віктора (так звали загиблого) бачили рідко. Згадують, що з квартири завжди було чутно несамовиті верески, а самого господаря називають справжнім тираном. Він лупцював і сина, і покійну дружину.

Наразі слідство у справі триває, незабаром фахівці назвуть точний час і причину загибелі 50-річого Віктора. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

У разі доведення причетності 32-річного Валентина у смерті батька йому загрожує до 10 років позбавлення волі.