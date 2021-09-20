У Вінниці суд обрав запобіжний захід чоловіку, який побив двох незнайомих жінок за відмову в інтимі на вулиці.

За даними правоохоронців, пізно ввечері чоловік перебував біля однієї місцевої лікарні. Там він побачив двох незнайомих жінок, які заходили до альтанки, щоб сховатись від дощу.

Чоловік попрямував до них та намагався розпочати розмову на різні теми.

За словами самих потерпілих, згодом чоловік почав голосно лаятися та пропонувати секс одній з них.

Після категоричної відмови він розлютився.

Підозрюваний підійшов до жінки, яка йому відмовила, та ударив кулаком в обличчя, від чого потерпіла впала на землю.

Коли бідолашна намагалась підвестися, він продовжив її бити по голові та тулубу. Удари супроводжувалися криками та лайкою.

Потерпіла почала просити подругу допомогти їй звільнитись. Тож жінка підібрала із землі скляну пляшку та замахнулася на підозрюваного.

Однак чоловік вихопив пляшку із рук та вдарив нею жертву по голові. Унаслідок чого жінка знепритомніла та впала на підлогу.

Після цього зловмисник продовжив бити першу потерпілу, завдавши численних ударів по голові та тулубу.

Жінка почала кликати на допомогу перехожих, які перебували неподалік. Вони зупинили чоловіка та викликали правоохоронців.

Зловмисника одразу затримали. 20 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Джерело: Вінницький міський суд