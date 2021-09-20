Стрілянина на Київщині: 33-річний чоловік влаштував гонку на автомобілі

У місті Вишгород Київської області поліцейські зупинили автомобіль Audi, який хаотично рухався дорогою. У відповідь водій дістав зброю та направив у сторону правоохоронців, в’їхав у шлагбаум та намагався поїхати.

Зловмисник не реагував на вимоги працівників поліції та продовжував рух. Правоохоронці намагалися переслідувати кермувальника, проте він почав створювати аварійні ситуації та стріляти у службову машину поліцейських.

Авто вдалося заблокувати через 40 хв, після чого 33-річного чоловіка затримали у Печерському районі Києва. За даними поліції, він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Правопорушник вів вогонь з пристрою для відстрілу гумових куль. Правоохоронці вилучили зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Транспортний засіб також вилучили та доставили на спеціальний майданчик. За даними поліції, раніше чоловік відбував покарання за статтею 129 (Погроза вбивством) КК України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

За скоєне зловмиснику може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.