Землетрус в Україні на Донеччині 19.09.2021 – перші подробиці

У Донецькій області зафіксували землетрус у неділю, 19 вересня. Його сила склала 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр цього природнього явище був розташований у Добропільському районі за 12 кілометрів на південний захід від міста Добропілля.

У Головному центрі спеціального контролю пояснили, що підземні поштовхи такої магнітуди могли відчувати люди всередині приміщеннь, особливо на верхніх поверхах.

Водночас у відомстві наголошують, що землетрус не ніс загрози для місцевих жителів.

Останній землетрус у цьому районі зареєстровано 7 серпня 2020 року. Він був магнітудою 2,9.

Раніше землетрус зафіксували у Закарпатській області поблизу села Брестів Мукачівського району. 8 вересня сейсмічна станція Карпатського регіону зафіксувала підземний поштовх магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера.

Унаслідок землетрусу на Закарпатті ніхто не постраждав.

Джерело: Головний центр спеціального контролю