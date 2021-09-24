Люди ховалися у морозильних камерах: у США сталася стрілянина у супермаркеті

В американському місті Кольєрвілл (штат Теннессі) сталася стрілянина у супермаркеті. Чоловік зайшов у магазин та стріляв у відвідувачів. 13 осіб було поранено, одна людина від отриманих травм загинула.

Стрілець завдав собі вогнепального поранення і помер на місці. Біля супермаркету, ймовірно, стоїть його автомобіль.

Але поліцейські чекають на спеціальне обладнання, щоб безпечно його оглянути. Правоохоронці повідомили, що деякі з 12 постраждалих отримали дуже серйозні травми.

Налякані відвідувачі супермаркету ховалися у морозильних камерах і окремих приміщеннях супермаркету. Співробітники спецслужб обходили кожну кімнату, а одного співробітника витягли з даху будинку.

– Ми знайшли людей, які ховалися в морозильних камерах, зачинених офісах. Вони робили те, що їх навчили – бігати, ховатися, битися, – розповів поліцейський.

На місці події працюють бригади швидкої, поліція та гелікоптери, які доправляють постраждалих до лікарень.

Особу стрільця поки не встановили, як і мотиви злочину. Правоохоронці припускають, що він міг бути співробітником супермаркету.

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