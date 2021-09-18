На Сумщині сталося жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули три особи.

Інцидент стався на трасі Суми-Київ-Юнаківка, неподалік села Штепівка у п’ятницю, 17 вересня, приблизно о 23.50, повідомляє прес-служба місцевого ГУНП.

За попередньою інформацією 32-річний водій автомобіля Toyota Highlander не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою DAF з причепом під керуванням 43-річного чоловіка.

В результаті аварії три людини: 41-річна жінка і 45-річний і 41-річний чоловік, которіе були пасажирами автомобіля Toyota – померли.

Водія з діагнозом політравма доставили до місцевої лікарні.

Жахлива ДТП на Сумщині: троє загиблих / 2 фотографии

Заведено кримінальну справу за фактом порушення ч.3 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше осіб) КК України. Слідчі дії тривають.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.