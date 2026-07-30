Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється в указі №676/2026 від 30 липня.

Тимур Ткаченко – очільник Київської ОДА

– Призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації, – зазначається в документі.

Перед цим президент указом №675/2026 звільнив Руслана Юрійовича Олійника від тимчасового виконання обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

22 липня Кабінет міністрів погодив призначення колишнього начальника КМВА Тимура Ткаченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

З грудня 2024 року до 16 липня 2026 року Тимур Ткаченко очолював Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

До призначення на цю посаду він керував Департаментом міського благоустрою КМДА, обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості, після чого працював заступником міністра розвитку громад та територій.

Фото: Тимур Ткаченко

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