Під час удару по селищу Радушне Криворізького району Росія, за попередніми даними, застосувала балістичну ракету виробництва Північної Кореї.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні у четвер, 30 липня.

РФ вдарила по Радушному ракетою виробництва КНДР

– По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика, – повідомив він.

Президент висловився щодо співпраці Росії та Північної Кореї у війні проти України.

Зараз дивляться

– Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародна реакція на удар була, зокрема у вигляді співчуття через загибель людей.

Крім того, “європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном”.

За словами Зеленського, головне – “не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор”.

Глава держави додав, що одним із ключових пріоритетів для України залишаються ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема для Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інших комплексів.

– Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні, – наголосив Зеленський.

Що відомо про вбивство родини у Радушному

Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному поблизу Кривого Рогу загинули батьки та троє дітей із родини Воронових.

Доля ще кількох членів сім’ї наразі невідома.

У ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

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