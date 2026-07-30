По Радушному росіяни застосували ракету з Північної Кореї – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Росія, попередньо, застосувала по Радушному балістичну ракету виробництва Північної Кореї.
- Глава держави наголосив на необхідності посилення української ППО.
Під час удару по селищу Радушне Криворізького району Росія, за попередніми даними, застосувала балістичну ракету виробництва Північної Кореї.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні у четвер, 30 липня.
РФ вдарила по Радушному ракетою виробництва КНДР
– По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика, – повідомив він.
Президент висловився щодо співпраці Росії та Північної Кореї у війні проти України.
– Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей, – додав Зеленський.
Президент зазначив, що міжнародна реакція на удар була, зокрема у вигляді співчуття через загибель людей.
Крім того, “європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалася десь в полі під Любліном”.
За словами Зеленського, головне – “не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор”.
Глава держави додав, що одним із ключових пріоритетів для України залишаються ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема для Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk та інших комплексів.
– Дуже розраховую, що всі партнери, і передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні, – наголосив Зеленський.
Що відомо про вбивство родини у Радушному
Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному поблизу Кривого Рогу загинули батьки та троє дітей із родини Воронових.
Доля ще кількох членів сім’ї наразі невідома.
У ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.