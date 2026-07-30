Патрульну поліцію України очолив полковник поліції Олексій Білошицький.

Про це у четвер, 30 липня, повідомила Національна поліція України.

Олексій Білошицький – начальник Патрульної поліції України

Згідно з повідомленням, сьогодні виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе представив особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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До нового призначення він працював на посаді першого заступника начальника Департаменту.

– Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи, – сказав Цуцкірідзе.

Білошицький зазначив, що “попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх”.

У Нацполіції розповіли, що Білошицький є одним із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції.

Він працював над її розвитком, безпосередньо брав участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

Після початку повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади Хижак при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі.

Пізніше під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.

Що відомо про звільнення Євгенія Жукова

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, унаслідок якої загинули шестеро людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його ліквідували.

Після цього розслідували дії патрульних поліцейських. За фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції було розпочато кримінальне провадження.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, що подав рапорт на звільнення. Згодом його призначили радником голови Нацполіції.

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