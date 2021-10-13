Землетрус в Богородчанському районі Івано-Франківської області 12 жовтня – перші подробиці

12 жовтня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

На території Богородчанського району Івано-Франківської області було зареєстровано землетрус і 13 липня з магнітудою 2,3.

Вранці 23 вересня Тернопільщину сколихнув землетрус магнітудою 4,3 бала. Центр поштовхів був за 15 км від Чорткова. Його відлуння докотилося до сусідніх областей Буковини та Прикарпаття.

Люди розповіли, що за кілька хвилин до землетрусу панувала неймовірна тиша, аж потім у всіх почали гавкати собаки.

Відчули тремтіння землі й у сусідній області на Прикарпатті. У Городенківському районі теж хати “ходили ходором”. Все тривало лише кілька секунд, але й цього вистачило, аби людям полоскотати нерви.

Джерело: Головний центр спеціального контролю