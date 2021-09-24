Вранці 23 вересня Тернопільщину сколихнув землетрус магнітудою 4,3 бала. Центр поштовхів був за 15 км від Чорткова. Його відлуння докотилося до сусідніх областей Буковини та Прикарпаття.

Почалося все близько 6.00. Люди прокинулися від моторошного гулу, потому, кажуть, стало трусити.

Мешканець села Нагоряни, що у Чортківському районі Тернопільської області, Ігор Олюхно розповів, що прокинулися з дружиною від того, що у хаті все захиталося.

— На ліжку лежимо і починає гуркати. Секунд десять, напевне. Дружина сказала: Хутко з хати на двір. У чому спали, у тому й вийшли, так само, як сусіди в піжамі вибігли, – розповів чоловік.

Люди розповіли, що за кілька хвилин до землетрусу панувала неймовірна тиша, аж потім у всіх почали гавкати собаки.

Відчули тремтіння землі й у сусідній області на Прикарпатті. У Городенківському районі теж хати “ходили ходором”. Все тривало лише кілька секунд, але й цього вистачило, аби людям полоскотати нерви.

— Дуже сильно стукотіли всі двері в кімнаті, стукотіли склянки у шафах, ліжко, все “ходило ходором”, земля під ногами тряслася. То буквально кілька секунд було, але надзвичайно страшно від того стало, – розповіла жителька міста Городенка Валентина Крачковська.

Фахівці кажуть, землетруси – це типово для гірських районів. Але це максимальна сила поштовхів, яка тут можлива. Причина виникнення землетрусу – накопичення енергії в землі та зсув тектонічних плит.

— Тривалий час не було землетрусів, через те зараз накопичилося достатня кількість енергії і, зокрема, в тому чи тому місці виникають землетруси, – констатував заступник директора інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера.

Рятувальники не повідомляють ані про постраждалих, ані про руйнування.

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