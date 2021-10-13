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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

На Прикарпатье произошло землетрясение на глубине 5 км

Землетрус

12 октября 2021 Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области.

Эпицентр землетрясения пришелся на Богородчанский район Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже этого предела.

Землетрясение в Богородчанском районе Ивано-Франковской области 12 октября — первые подробности

На территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение и 13 июля с магнитудой 2,3.

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Утром 23 сентября Тернопольскую всколыхнул землетрясение магнитудой 4,3 балла. Центр толчков находился в 15 км от Черткова. Его эхо докатилось до соседних областей Буковины и Прикарпатья.

Люди рассказали, что за несколько минут до землетрясения царила невероятная тишина, потом у всех начали лаять собаки.

Почувствовали дрожь земли и в соседней области на Прикарпатье. В Городенковском районе тоже дома “ходили ходуном”. Все длилось всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы людям пощекотать нервы.

Джерело: Головний центр спеціального контролю 

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