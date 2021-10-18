На Закарпатті вночі 18 жовтня стався землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували о 02.20 ночі на південний захід від міста Берегове на глибині 5 км.

– Джерело землетрусу розташоване на території Закарпатської області, на південний захід від міста Берегове, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, – пояснили у Головному центрі спеціального контролю.

Фахівці нагадали, що на території Берегівського району раніше були зареєстровані землетруси 10 та 26 серпня 2011 року магнітудами 2,7 та 1,6 відповідно. Найбільший землетрус стався 23 листопада 2006 року. Тоді його магнітуда становила 4,5 за шкалою Ріхтера.

12 жовтня цього року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Івано-Франківській області. Його епіцентр був розташований у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів він також належав до невідчутних.

23 вересня стався землетрус на території Тернопільської та Івано-Франківської областей. Його магнітуда становила 4,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентром землетрусу стало село Нагоряни Тернопільської області.

Джерело: Головний центр спеціального контролю