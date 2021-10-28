Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, підозрюваному в смертельній ДТП у Харкові. Його заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Відтак суд задовольнив клопотання прокурора, який просив обрати підозрюваному запобіжний захід – 60 діб перебування під вартою без права внесення застави.

Прокурор розповів у суді, що 16-річний водій Infiniti після ДТП у Харкові називався іншим іменем, повідомляв чужу адресу, стверджував, що автомобіль викрали, намагався залишити лікарню та демонстрував зухвалу поведінку.

– Після вчинення ДТП він був доставлений до лікарні, надав неправильні анкетні дані, назвавшись Митяєвим Микитою Михайловичем, та зазначив адресу проживання, що не відповідає дійсності. А також намагався залишити приміщення та був затриманий працівниками поліції. Він поводився зухвало та цинічно. Також встановлено, що Харківський під час перебування в туалеті медичного закладу, використовуючи телефон, здійснив виклик на 102 та повідомив про нібито викрадення автомобіля Infiniti, переслідуючи намір ввести слідство в оману та відвести від себе підозру, – розповів під час засідання суду прокурор Іван Семенякін.

Представник прокуратури уточнив, що Микола Харківський на волі може впливати на свідків та потерпілих, показання та анкетні дані яких йому відомі.

Адвокат підозрюваного Інна Данилова просила про цілодобовий домашній арешт. Вона апелювала до віку підзахисного (що він є підлітком) та до стану його здоров’я. Перед засіданням адвокат стверджувала, що її підзахисний пам’ятає тільки удар під час аварії, однак не пам’ятає, чи був за кермом.

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Фото: Суспільне