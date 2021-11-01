На Волині пацієнт психіатричної лікарні поранив ножем санітара

У Волинській області пацієнт місцевої психіатричної лікарні наніс ножове поранення санітару. Чоловік дістав ніж, коли його у стані психозу намагалися заспокоїти два працівники медичного закладу.

Про це розповіла виконувачка обов’язків директора Волинської обласної психіатричної лікарні Людмила Юрко. За її словами, 57-річний місцевий житель перебував у стані психомоторного збудження у звичайному психіатричному відділенні.

Крім санітара, його намагався заспокоїти ще фельдшер. Вона зазначила, що для правильної фіксації пацієнтів потрібні чотири людини, проте через недостатнє фінансування лікарня була змушена звільнити частину штату.

– Скорочуємо персонал, оскільки не вистачає коштів, щоб виплатити всім зарплати. І ніхто нас не розуміє, всім байдуже. Наші санітари ще здійснюють медогляд та спостереження за пацієнтами, – розповіла Юрко.

Поранений 57-річний санітар наразі перебуває у задовільному стані під наглядом медиків у лікувальному закладі. За її словами, пацієнт лікується у медичному закладі майже 20 років.

– Ніж потрапив санітару в ребро. І добре, що так, а не в серце. Цей чоловік реально міг когось вбити, – наголосила вона.

Наразі у психіатричній лікарні триває службова перевірка. Правоохоронці з’ясовують, що могло стати причиною агресії та де пацієнт взяв ніж.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Джерело: Суспільне