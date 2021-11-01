На Волыни пациент психбольницы ранил ножом санитара

В Волынской области пациент местной психиатрической больницы нанес ножевое ранение санитару. Мужчина достал нож, когда его в состоянии психоза пытались успокоить два работника медицинского учреждения.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Волынской областной психиатрической больницы Людмила Юрко. По ее словам, 57-летний местный житель находился в состоянии психомоторного возбуждения в обычном психиатрическом отделении.

Кроме санитара, его пытался успокоить еще фельдшер. Она отметила, что для правильной фиксации пациентов нужны четыре человека, однако из-за недостаточного финансирования больница была вынуждена уволить часть штата.

– Сокращаем персонал, поскольку не хватает средств, чтобы выплатить всем зарплаты. И никто нас не понимает, всем безразлично. Наши санитары еще осуществляют медосмотр и наблюдение за пациентами, – рассказала Юра.

Раненый 57-летний санитар находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков в лечебном учреждении. По ее словам, пациент лечится в медицинском учреждении почти 20 лет.

– Нож попал санитару в ребро. И хорошо, что так, а не в сердце. Этот мужчина реально мог кого-то убить, – подчеркнула она.

В психиатрической больнице продолжается служебная проверка. Правоохранители выясняют, что могло стать причиной агрессии и где пациент взял нож.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Источник: Суспільне