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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Банда вимагачів шантажувала політиків і бізнесменів фейковими новинами про них

Банда вимагачів шантажувала політиків і бізнесменів

Злочинна група з п’яти осіб публікувала на 13-ти підконтрольних сайтах фейкові новини, які шкодили репутації політиків, чиновників та бізнесменів, а за їх видалення вимагала гроші. Кіберполіція проводить обшуки в офісі та в оселях підозрюваних у Чернігівській, Київській областях та у Києві.

Більшість таких “новин” були нібито про корупційну діяльність обраних жертв вимагачів. Саме від них поліція і отримала кілька скарг.

Нині відомо, що фігуранти також незаконно збирали, зберігали та публікували конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

Так звана новина не видалялась поки потерпілий не звертався зі проханням зняти її з публікації, звісно, за винагороду – у криптовалюті.

Електронною поштою вони надсилали інструкції, як перерахувати гроші. Жертвами вимагачів стали четверо потерпілих, які перерахували їм від 150 до 200 тис. грн.

Банда вимагачів шантажувала політиків і бізнесменів

 

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 189 ККУ (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя).

За цими статтями учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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