На Херсонщині голова ОТГ замовив напад на місцевого депутата

На Херсонщині голова ОТГ замовив напад на одного з місцевих депутатів.

Зловмисник, за інформацією співробітників СБУ, хотів, щоб потенційному потерпілому завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.

За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт.

За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв 7 тисяч доларів США.

– Співробітники СБУ задокументували отримання „виконавцем“ першої частини грошей. У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль „потерпілого“ та зробили відповідні „підтверджуючі“ фотоматеріали. Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі „нападнику“ другої частини грошей, — відзначили у СБУ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Напередодні стало відомо, що українські прикордонники перевіряють наших громадян та іноземців у різних пунктах пропуску. У Краківці вони провели огляд серед пасажирів рейсового автобуса, який прямував на територію Польщі.

За даними Державної прикордонної служби, під час спілкування з одним з туристів виникли підозри, що 24-річний громадянин України може перевозити заборонені предмети, серед яких – наркотичні засоби.