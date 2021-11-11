Україна депортувала кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Примусова депортація із забороною в’їзду на три роки – із України видворили 33-річного громадянина Азербайджанської Республіки, який потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони України, як кримінальний авторитет.

– Чоловік входить до родинного оточення одного з ворів у законі. Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що спеціалізувалися на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, – пояснили в МВС.

Цей чоловік на початку листопада незаконно потрапив до України. Коли про це дізналися співробітники управління стратегічних розслідувань столичної поліції, правоохоронці встановили його місце знаходження та разом із Державною міграційною службою примусово повернули до Азербайджану.

Наприкінці липня з України депортували кримінального авторитета, який був “смотрящим” за одним із міст Полтавської області. Його повернули в РФ.

Причиною депортації також стало рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування спеціальних персональних санкцій щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу.