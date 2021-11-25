На в’їзді до Харкова сталася масштабна ДТП – зіштовхнулося три легкові автомобілі та дві вантажівки. Одна з вантажівок розчавила таксі.

Повідомлення про аварію під Харковом на лінію 102 надійшло о 18.25. На місце ДТП прибула поліція та рятувальники.

Внаслідок аварії на в’їзді до Харкова є загиблі, наразі поліція з’ясовує їх кількість та всі обставини інциденту.

На відео та фото, які оприлюднили у поліції, видно, що одна з вантажівок перевозила щебінь.

За даними місцевих ЗМІ, аварія сталася на Окружній дорозі в районі Салтівського шосе.

ДТП під Харковом – фото та відео

Зіштовхнулося п’ять авто: на в’їзді до Харкова сталася смертельна ДТП / 4 фотографии

Хочеш читати більше регіональних новин Харкова – підписуйся на новини.