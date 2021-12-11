Чотирьом черкаським медикам оголосили підозри за фактом неналежного виконання професійних обов’язків через смерть депутатки міськради Олени Шевченко.

Їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Слідство тривало із січня 2021 року. За даними правоохоронців, депутатка померла, тому що лікарі через недбале та несумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків допустили ускладнення під час оперативного лікування.

Зрештою жінка померла в реанімаційному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Трагічний випадок стався 18 січня в приватній клініці, яка надавали послуги на території Першої міської лікарні.

Після цього з клінікою розірвали договір оренди.

Експертиза тривала до липня 2021 року. Депутатці міської ради Олені Шевченко було 37 років.

У березні Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікарів Національного інституту раку за фактом смерті пацієнтки та підроблення медичної документації про причини її загибелі.

За даними слідства, лікар-анестезіолог перед операцією не провів відповідну підготовку пацієнтки та вколов їй несумісні для одночасного введення препарати. Через це жінка померла в лікарні.

Щоб приховати недбалість, лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом підробили документи про причину смерті жінки після розтину тіла.