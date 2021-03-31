У Києві через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів інституту раку

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікарів Національного інституту раку за фактом смерті пацієнтки та підроблення медичної документації щодо причини її загибелі.

За даними слідства, лікар-анестезіолог перед операцією не провів відповідну підготовку пацієнтки та вколов їй несумісні для одночасного введення препарати. Через це жінка померла у лікарні.

Щоб приховати кричущу халатність, лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом підробили документи про причину смерті жінки після розтину її тіла. Правоохоронці виявили порушення під час проведення слідчих дій щодо іншої кримінальної справи.

Лікаря-анестезіолога судитимуть за статтею 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків). Лікаря пацієнтки та патологоанатома – за статтею 358 (Підроблення документів) КК України.

Смерть дитини у лікарні Києві

У Києві лікарю-хірургу дитячої лікарні повідомили про підозру за фактом смерті малюка. За даними слідства, черговий лікар-хірург госпіталізував 2-річного хлопчика з діагнозом можливої шлунково-кишкової кровотечі та потрапляння стороннього тіла до стравоходу.

Згідно з правилами, хлопчика потрібно було перенаправляти до НДСЛ Охматдит. Проте лікар прийняв дитину та призначив консультацію педіатра через 10 годин. Під час обстеження слизової оболонки стравоходу у дитини з’явилась гостра серцева недостатність, внаслідок якої 2-річний хлопчик помер.