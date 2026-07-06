Завершення війни Росії проти України можна наблизити, якщо удари по Москві змусять президента РФ Володимира Путіна залишити російську столицю.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський про від’їзд Путіна з Москви

– Коли до Москви полетять уже не сто безпілотників, а тисяча… він (Путін, – Ред.) зрозуміє, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що коли очільник Кремля на власні очі побачить такі атаки на Москву, його радники, ймовірно, почнуть переконувати його переїхати “кудись за Урал”.

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– Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни, – додав президент.

Нагадаємо, у червні Україна двічі завдала ударів по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотня.

Першу атаку було здійснено 16 червня. Тоді пошкоджень зазнала і загорілася установка первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечує близько 53% виробничої потужності підприємства.

Після цього удару завод повністю припинив переробку нафти.

Друга атака відбулася в ніч на 18 червня. Унаслідок удару було пошкоджено установку Євро+, яка забезпечує ще близько 47% потужності НПЗ, а також резервуари, трубопроводи й інше обладнання.

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