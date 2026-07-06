Чим далі Путін буде від Москви, тим ближче кінець війни – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що атаки на Москву можуть наблизити завершення війни.
- Масовані атаки дронів можуть змусити Володимира Путіна залишити столицю РФ.
Завершення війни Росії проти України можна наблизити, якщо удари по Москві змусять президента РФ Володимира Путіна залишити російську столицю.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.
Зеленський про від’їзд Путіна з Москви
– Коли до Москви полетять уже не сто безпілотників, а тисяча… він (Путін, – Ред.) зрозуміє, – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що коли очільник Кремля на власні очі побачить такі атаки на Москву, його радники, ймовірно, почнуть переконувати його переїхати “кудись за Урал”.
– Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни, – додав президент.
Нагадаємо, у червні Україна двічі завдала ударів по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотня.
Першу атаку було здійснено 16 червня. Тоді пошкоджень зазнала і загорілася установка первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечує близько 53% виробничої потужності підприємства.
Після цього удару завод повністю припинив переробку нафти.
Друга атака відбулася в ніч на 18 червня. Унаслідок удару було пошкоджено установку Євро+, яка забезпечує ще близько 47% потужності НПЗ, а також резервуари, трубопроводи й інше обладнання.