Квартира вигоріла повністю: у Києві горіла багатоповерхівка

У вівторок, 14 грудня, у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці. Загоряння сталося в одній з квартир багатоповерхового будинку, що на вулиці Тодося Осьмачки, 58 у Деснянському районі.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 18:57. Прибувши на місце події, вони з’ясували, що горить квартира на восьмому поверсі 8-поверхового будинку.

Співробітники ДСНС евакуювали 13 мешканців будинку, зокрема одну дитину. Рятувальники отримали інформацію, що в одній з сусідніх квартир можуть перебувати люди. Для її відчинення використовувався бензоріз.

Вогонь поширився на площу 25 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 19:30, а о 20:54 – ліквідували.

Квартира вигоріла повністю, а у загальному коридорі багатоповерхівки закоптилися стіни та стеля. Мешканку квартири оглянули медики та поставили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння. Однак від госпіталізації громадянка відмовилася.

Наразі причина пожежі встановлюється. На місці працювали 15 рятувальників ДСНС та чотири одиниці техніки.

На початку грудня в Одесі сталася пожежа у житловому будинку. Загоряння виникло в одній з квартир на третьому поверсі.

З житлового будинку евакуювали 10 осіб, на щастя, загиблих і постраждалих внаслідок інциденту немає. Рятувальникам вдалося погасити пожежу за 14 хв після отримання повідомлення.

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