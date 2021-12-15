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У Дніпропетровській області зіткнулися легковик і вантажівка: троє постраждалих

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Дніпропетровській області зіткнулися легковик і вантажівка: троє постраждалих

На трасі М-30 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля Mercedes-Benz та легкової машини Hyundai Accent. В автокатастрофі постраждали три людини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, біля села Карабинівка у Дніпропетровській області не змогли розминутися легковик і вантажівка.

Унаслідок аварії постраждали три людини: дві жінки та чоловік. Дві пасажирки Hyundai 1961 та 1962 років народження дістали травми, а водія 1952 року народження затисло в автівці.

Рятувальникам вдалося демонтувати передні двері машини за допомогою гідравлічного інструменту та звільнити чоловіка з транспортного засобу.

Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували постраждалих людей до міської лікарні міста Павлограда.

Для надання допомоги та ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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