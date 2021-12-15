У Харкові на Центральному ринку сталася стрілянина. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, між двома чоловіками виник конфлікт. Після цього один чоловік дістав пістолет і вистрілив у іншого.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердив, що постріл був із травматичної зброї. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували до лікарні.

– Травматична зброя. Один постраждалий залишився на місці, інший – поїхав до лікарні. У одного з них забій гомілки, в іншого куля потрапила в нагрудний мобільний телефон. Він отримав забій обличчя та грудної клітки, – зазначив він.

Водночас у Нацполіції повідомили, що справді отримали інформацію про бійку чоловіків та стрілянину біля станції метрополітену Центральний ринок. Наразі поліція встановлює обставини конфлікту.

За інформацією правоохоронців, внаслідок стрілянини у Харкові до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили двох чоловіків віком 63 та 57 років.

14 грудня під Києвом у Вишневому чоловік стріляв по людях. Він зробив кілька пострілів, а потім зачинився у своїй квартирі. Поліцейським довелося штурмом брати житло стрілка у багатоповерхівці.

Джерело: Нацполіція, KHARKIV Today

Фото: Труха Харків