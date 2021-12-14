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Під Києвом чоловік стріляв по людях: його квартиру взяли штурмом

Валентина Летяк редакторка стрічки
Під Києвом чоловік стріляв по людях

У Вишневому Київської області сьогодні близько 12.00 чоловік зробив кілька пострілів у напрямку людей, а потім зачинився у своїй квартирі.

Поліцейським довелося штурмом брати житло стрілка у багатоповерхівці. Двері вирізали за допомогою спецінструментів.

– Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири. Зловмисника затримано, – повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він пообіцяв згодом повідомити деталі затримання зловмисника.

Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях
Під Києвом чоловік стріляв по людях: його квартиру взяли штурмом / 2 фотографии

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Фото: Андрій Нєбитов

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