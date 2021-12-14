У Вишневому Київської області сьогодні близько 12.00 чоловік зробив кілька пострілів у напрямку людей, а потім зачинився у своїй квартирі.

Поліцейським довелося штурмом брати житло стрілка у багатоповерхівці. Двері вирізали за допомогою спецінструментів.

– Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири. Зловмисника затримано, – повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він пообіцяв згодом повідомити деталі затримання зловмисника.

Під Києвом чоловік стріляв по людях: його квартиру взяли штурмом / 2 фотографии

Фото: Андрій Нєбитов