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В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик провалився під лід на озері

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик провалився під лід на озері

В Івано-Франківській області на озері у місті Тисмениця 12-річний хлопчик провалився під кригу. Дитина почала кричати про допомогу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще до прибуття підрозділу місцеві жителі витягнули школяра з води.

Рятувальники оглянули хлопчика та передали медичним працівникам. Наразі дитина перебуває у безпеці.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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