В Івано-Франківській області на озері у місті Тисмениця 12-річний хлопчик провалився під кригу. Дитина почала кричати про допомогу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще до прибуття підрозділу місцеві жителі витягнули школяра з води.

Рятувальники оглянули хлопчика та передали медичним працівникам. Наразі дитина перебуває у безпеці.

Погода у Києві

Погода в Україні останнім часом стає холоднішою. Синоптики прогнозують, що відзавтра українці відчують справжню зиму.

Сьогодні Київ та низку міст засніжило, а вночі та до 23 грудня у столиці очікується значне зниження температури, сніг та ожеледиця на дорогах.

Патрульна поліція закликала водіїв бути уважними за кермом, стежити за дорогою та дотримуватися правил руху. Пішоходів закликали обережно переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях.

У Києві розпочнуть роботу пункти обігріву, в яких жителі зможуть отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю та за потреби взяти теплий одяг.