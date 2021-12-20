П’яна мати і вітчим, що погрожує побити: у Тернополі врятували 4-річного хлопчика

У Тернополі поліцейські вилучили з сім’ї 4-річного хлопчика. На лінію 102 зателефонувала мати дитини і повідомила, що її співмешканець погрожує побити її та сина.

На місце прибули патрульні поліцейські, вони побачили, що сім’я проживає в антисанітарних умовах. Стіни квартири – обшарпані, на підлозі був розкиданий брудний одяг та посуд, а також пляшки.

Крім того, мати 4-річного хлопчика була у стані алкогольного сп’яніння. Вона не змогла надати поліцейським документи на дитину, оскільки ще не встигла оформити свідоцтво про народження.

Правоохоронці вилучили дитину з сім’ї, наразі він перебуває у Центрі соціальної реабілітації дітей, що у Тернополі.

На співмешканця матері склали адміністративний протокол 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасовий заборонний припис.

Порушнику загрожує штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн) або громадські роботи на термін від 30 до 40 годин, або арешт до семи діб.

Наразі вирішується питання про позбавлення батьківських прав.

Нещодавно адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків склали на мешканця міста Умань Черкаської області.

Чоловік залишив 7-річну доньку на автомобільній трасі біля лісу. Йому в автомобіль не влізли будівельні матеріали і він залишив дівчинку їх стерегти, поки не повернеться.

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