Зеленський про нічну атаку на Україну: Прорахований удар у день виборів до Конгресу США
- Володимир Зеленський розкрив деталі масованої атаки РФ на Україну 3 листопада.
- Президент України зазначив, що атака відбулася саме в день виборів до Конгресу США.
У ніч проти 3 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну.
Головною ціллю ворога стала енергетична система — об’єкти генерації та підстанції у дев’яти областях України.
На нічну атаку на Україну 3 листопада відреагував президент України Володимир Зеленський.
Нічна атака України 3 листопада: реакція Зеленського
Володимир Зеленський наголосив, що демонстративна масована атака України відбулася саме в день виборів до Конгресу США, і закликав американських партнерів дати рішучу відповідь на російський терор.
— Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їхній сигнал не помітить. Але потрібно помічати й зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити, — наголосив президент.
За словами Зеленського, під ударом опинилися енергетичні об’єкти в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській та Рівненській областях.
У багатьох населених пунктах та громадах впроваджено екстрені та аварійні відключення електроенергії.
Усього за одну ніч російські окупанти випустили по Україні:
- 289 ударних безпілотників;
- 17 балістичних ракет;
- 59 крилатих ракет.
Також Володимир Зеленський повідомив, що ворог знову атакував цивільні та медичні заклади. У Харкові російська ракета влучила безпосередньо в міську клінічну лікарню.
Постраждали 73 людини, значних руйнувань зазнало кардіологічне відділення, де перебували на лікуванні пацієнти.
Водночас у Комишувасі Запорізької області продовжується рятувальна операція після попередніх обстрілів. Кількість жертв зросла.
— На жаль, зросла кількість загиблих. 29 людей було вбито Росією. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять, — наголосив Володимир Зеленський.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.