У ніч проти 3 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну.

Головною ціллю ворога стала енергетична система — об’єкти генерації та підстанції у дев’яти областях України.

На нічну атаку на Україну 3 листопада відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Нічна атака України 3 листопада: реакція Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що демонстративна масована атака України відбулася саме в день виборів до Конгресу США, і закликав американських партнерів дати рішучу відповідь на російський терор.

— Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їхній сигнал не помітить. Але потрібно помічати й зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити, — наголосив президент.

За словами Зеленського, під ударом опинилися енергетичні об’єкти в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Чернігівській та Рівненській областях.

У багатьох населених пунктах та громадах впроваджено екстрені та аварійні відключення електроенергії.

Усього за одну ніч російські окупанти випустили по Україні:

289 ударних безпілотників;

17 балістичних ракет;

59 крилатих ракет.

Також Володимир Зеленський повідомив, що ворог знову атакував цивільні та медичні заклади. У Харкові російська ракета влучила безпосередньо в міську клінічну лікарню.

Постраждали 73 людини, значних руйнувань зазнало кардіологічне відділення, де перебували на лікуванні пацієнти.

Водночас у Комишувасі Запорізької області продовжується рятувальна операція після попередніх обстрілів. Кількість жертв зросла.

— На жаль, зросла кількість загиблих. 29 людей було вбито Росією. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять, — наголосив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.