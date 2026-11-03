У ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні, протикорабельні, крилаті та авіаційні ракети, а також 289 безпілотників різних типів.

Основними цілями стали енергетична та залізнична інфраструктура, однак під ударами також опинилися житлові будинки, лікарні та підприємства.

За повідомленнями про наслідки атаки, російські війська вдарили по об’єктах генерації та передачі електроенергії у дев’яти областях.

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Загалом обстріли та руйнування зафіксували у 14 регіонах. Три теплоелектростанції ДТЕК зазнали масштабних пошкоджень і припинили виробництво електроенергії.

Детальніше про наслідки масованого ракетного обстрілу України 3 листопада читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Масований ракетний обстріл України 3 листопада: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, масована атака розпочалася о 18:00 2 листопада.

Російські війська застосували балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, протикорабельні ракети Циркон, 59 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К, а також 289 ударних безпілотників Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія.

Серед запущених БпЛА 120 були реактивними.

Ракети запускали з Ростовської, Воронезької, Курської, Вологодської, Оренбурзької та Орловської областей Росії.

Безпілотники летіли з районів Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 309 повітряних цілей:

три балістичні та протикорабельні ракети;

49 крилатих та авіаційних ракет;

257 безпілотників різних типів, зокрема 89 реактивних.

Інформацію щодо ще трьох ракет у Повітряних силах уточнювали.

Влучання російських ракет і безпілотників зафіксували на 23 локаціях, падіння уламків збитих цілей — ще на 14.

Станом на 09:00 повітряна атака тривала.

За інформацією Міністерства енергетики України, російські війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у дев’яти областях. Під ударами опинилися великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині, а також важливі підстанції, зокрема на заході України.

У компанії ДТЕК повідомили, що три її теплоелектростанції зазнали масштабних руйнувань та припинили генерацію електроенергії.

Наслідки атаки на Харків

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Харків. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та лікарня.

За повідомленнями про наслідки атаки, внаслідок ракетного удару по лікарні постраждали 73 людини.

Крім того, через пошкодження інфраструктурних об’єктів у частині міста припинили подачу опалення та гарячої води.

Перебої з електропостачанням вплинули й на роботу громадського транспорту. Через нестабільну напругу можливі відхилення від графіка руху поїздів метро.

Тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57. На маршрутах №13 і 34 працюють автобуси. Трамваї №16 та 16А рухаються за зміненим маршрутом.

Комунальні й аварійні служби працюють над відновленням теплопостачання, гарячої води та руху електротранспорту.

Наслідки атаки на Дніпро

У ніч проти 3 листопада та вранці російські війська масовано атакували Дніпро ракетами.

Близько 04:00 начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари по критичній інфраструктурі Дніпра та Криворізького району. Згодом російські війська повторно атакували обласний центр.

За інформацією міського голови Бориса Філатова, у Самарському районі під удар потрапили ТЕЦ, житловий квартал, відділ поліції та лікарня.

За останніми наданими даними, одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Рятувальники намагаються дістати тіло загиблого з-під завалів.

Під час пошуково-рятувальних робіт вдалося врятувати жінку, яка перебувала під завалами. Їй надають медичну допомогу.

Загалом у місті пошкоджено та частково зруйновано 20 житлових будинків. Вибито понад тисячу вікон, подекуди пошкоджено двері та батареї опалення.

Також постраждали гімназія, дитячий садок, музична школа, бібліотека, палац культури Енергетик та амбулаторія Світового банку.

Крім того, під час ранкової атаки на Дніпро російська ракета зруйнувала хоспіс, у якому перебували невиліковно хворі пацієнти.

Майже пів сотні людей із пошкодженого медичного закладу перевозять до інших міських лікарень. Найстаршому пацієнтові — 90 років.

За словами Бориса Філатова, у хоспісі нещодавно відремонтували палати та інші приміщення, однак тепер заклад зазнав значних руйнувань.

Крім того, російський удар пошкодив водозабір. Через це у старій частині Придніпровська виникли проблеми з водопостачанням.

На місцях працюють рятувальники, медики, комунальники та волонтери.

Наслідки атаки на Вінницю та область

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичну та іншу критичну інфраструктуру Вінницької області.

Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні об’єкти та лінії електропередач. Більшість населених пунктів регіону залишилася без електропостачання.

У Вінницяобленерго повідомили про запровадження графіків погодинних відключень через складну ситуацію в енергосистемі.

У Вінниці від ночі без електроенергії залишалися мікрорайони Вишенька та Підлісний. Згодом електропостачання там відновили.

Через зупинку головної водопровідної станції у місті також виникли перебої з водопостачанням. За даними Вінницяоблводоканалу, подачу води вже відновлено.

Атака вплинула й на роботу громадського транспорту. Із 06:00 трамваї курсують лише на ділянці від Трамвайного депо до Електромережі. Для перевезення пасажирів додатково залучили шість автобусів.

Рух тролейбусів Келецькою вулицею призупинено, частина маршрутів працює за зміненими схемами.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки ударів і відновлюють роботу пошкоджених об’єктів.

Наслідки атаки на Одещину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, значних руйнувань зазнало обладнання ДТЕК Одеські електромережі, яке протягом останніх двох місяців неодноразово ставало ціллю російських ударів.

У ДТЕК повідомили, що близько опівночі російські війська атакували один із енергетичних об’єктів компанії.

Пошкодження обладнання значні, тому його відновлення потребуватиме часу.

Через атаку в регіоні виникли перебої з електропостачанням. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Крім того, пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення та виробничі цехи місцевого підприємства харчової промисловості.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки на Хмельниччину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Хмельницьку область.

У Шепетівському районі внаслідок удару пошкоджено вікна багатоквартирного житлового будинку та один легковий автомобіль.

За інформацією обласної влади, повідомлень про загиблих і травмованих не надходило.

Наслідки атаки на Запоріжжя

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Запоріжжя.

Внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. Згодом стало відомо, що один із будинків частково зруйновано.

Ще кілька житлових будинків та два автомобілі пошкоджено вибуховою хвилею й уламками.

Поранення дістала 71-річна жінка.

Крім того, під час масованої атаки російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі міста. Пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал.

Інформація про остаточні наслідки обстрілу уточнюється.

Наслідки атаки на Слов’янськ

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Слов’янськ Донецької області безпілотником Герань-2.

За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, внаслідок нічного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, гаражні приміщення та автомобілі.

Крім того, протягом попереднього дня, 2 листопада, російські атаки забрали життя однієї людини, ще шестеро дістали поранення.

Тоді пошкоджень зазнали багатоповерхівки, відділення Нової пошти, медичний заклад, магазин та автомобілі.

Наслідки атаки на Рівненщину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Рівненської області.

Внаслідок масованого комбінованого удару пошкоджено одну з підстанцій Укренерго.

Крім того, у Сарненському районі під удар потрапила автозаправна станція. Внаслідок атаки загорілися обладнання АЗС та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

Постраждав один чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На місці удару працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Наслідки атаки на Київщину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Київську область ракетами та безпілотниками.

За інформацією обласної влади, пошкодження зафіксували у Вишгородському та Броварському районах.

Внаслідок ударів виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено три приватні житлові будинки та господарську споруду.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки на Чернігівщину

Уранці 3 листопада російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками.

В одному із сіл Кіптівської громади внаслідок удару загорілася господарська будівля.

Вибуховою хвилею зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, вночі російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту області.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки атаки на Чернівецьку область

Під час масованої атаки 3 листопада у повітряному просторі Чернівецької області зафіксували п’ять російських безпілотників.

За інформацією обласної влади, два з них знищили сили протиповітряної оборони, ще три залишили межі регіону.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла пожежа в нежитловому приміщенні на території приватного господарства.

Крім того, у Чернівецькому районі пошкоджено адміністративну будівлю об’єкта критичної інфраструктури.

Загиблих і постраждалих немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Наслідки атаки на Черкащину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Черкаську область. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та будівлю підприємства.

У Черкасах через російську атаку виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. Медики надали допомогу двом постраждалим.

У селі Слобода Черкаського району внаслідок удару загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідували рятувальники спільно з місцевою пожежною командою.

Крім того, у Звенигородському районі російська атака пошкодила будівлю недіючого підприємства. На території виникла пожежа.

Наслідки атаки на Житомирщину

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

Внаслідок масованого комбінованого удару виникли масштабні перебої з електропостачанням.

За даними обласної влади, станом на ранок 3 листопада без світла залишилися близько 130 населених пунктів — понад 180 тис. абонентів.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

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