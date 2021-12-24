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Україна має брати участь у консультаціях РФ та США щодо безпеки – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі та агресії Росії проти України – ця тема має бути головною під час переговорів США та РФ, які плануються у січні 2022 року.

Так вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Питання євроатлантичної безпеки зараз вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему, – написав дипломат у Twitter.

 

17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проекти договорів між НАТО та РФ щодо гарантій безпеки.

У ньому Москва вимагає юридично закріпити відмову від прийому України та Грузії до Альянсу, а також від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

У відповідь на такі пропозиції генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що будь-який діалог проходитиме лише після консультацій з Україною.

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Фото: УНІАН

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