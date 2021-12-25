В Одесі 26-річний хлопець кухонним ножем зарізав свою мачуху. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Інцидент стався в одному із будинків Київського району міста. Саме там підозрюваний проживав зі своїм батьком та його новою дружиною.

Ножем у шию: 26-річний одесит вбив свою мачуху і втік до рідної матері / 6 фотографий

Поки голова родини спав, між жінкою і пасинком виник побутовий конфлікт. У пориві злості хлопець взявся за ножа і наніс мачусі два удари в шию.

Внаслідок отриманих травм 49-річна жінка загинула на місці. Підозрюваний зрозумів, що сталося, тому вирішив втекти додому до своєї рідної матері.

Наступного ранку, побачивши закривавлену дружину у ліжку, чоловік зателефонував до на лінію 102.

Що кажуть у поліції

На місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група разом із криміналістами. Того ж дня було затримано горе-пасинка: своєї причетності до скоєного він не заперечує.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Якщо вину хлопця буде доведено, він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.