З вікон йшов дим: на вокзалі у Львові загорівся вагон з пасажирами

У ніч на неділю, 26 грудня, на Головному залізничному вокзалі Львова раптово виникла пожежа у вагоні пасажирського поїзда.
За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, інцидент трапився близько 03.45 ночі. Загорівся сьомий пасажирський вагон поїзда № 81 сполученням Київ-Ужгород, який прибув на вокзал Львова.
– Пасажирів вагона було евакуйовано, вагон відчеплено та переміщено на запасну колію, де проводилась ліквідація пожежі, – зазначили в департаменті.
За даними Головного управління ДСНС України у Львівській області, рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 03.57 26 грудня.
Коли співробітники ДСНС прибули на місце інциденту, вагон був уже відчеплений від поїзда, стояв окремо, а з його вікон ішов дим. Пасажирів у ньому вже не було – їх вивів провідник.
За інформацією Укрзалізниці, у вагоні на момент інциденту перебували двоє пасажирів. Їх пересадили до іншого вагона.
Тим часом вогнеборці в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору змогли локалізувати займання о 05.00, а о 05.03 – ліквідувати пожежу.
В результаті інциденту постраждалих немає.
Водночас вогонь знищив службове приміщення провідників та електрощитову. Загалом ліквідацією пожежі займалися 22 співробітника ДСНС, а також 3 одиниці спеціальної техніки.
Зараз причини виникнення займання в пасажирському вагоні встановлюють правоохоронці та співробітники Укрзалізниці. Сума збитків уточняється.
Напередодні, 25 грудня, внаслідок падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів (Закарпаття) зійшов локомотив та пошкодилось залізничне полотно. Через це затримувалася низка поїздів.
Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДСНС України, Укрзалізниця