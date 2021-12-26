У ніч на неділю, 26 грудня, на Головному залізничному вокзалі Львова раптово виникла пожежа у вагоні пасажирського поїзда.

За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, інцидент трапився близько 03.45 ночі. Загорівся сьомий пасажирський вагон поїзда № 81 сполученням Київ-Ужгород, який прибув на вокзал Львова.

– Пасажирів вагона було евакуйовано, вагон відчеплено та переміщено на запасну колію, де проводилась ліквідація пожежі, – зазначили в департаменті.

За даними Головного управління ДСНС України у Львівській області, рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 03.57 26 грудня.

Коли співробітники ДСНС прибули на місце інциденту, вагон був уже відчеплений від поїзда, стояв окремо, а з його вікон ішов дим. Пасажирів у ньому вже не було – їх вивів провідник.

За інформацією Укрзалізниці, у вагоні на момент інциденту перебували двоє пасажирів. Їх пересадили до іншого вагона.

З вікон йшов дим: на вокзалі у Львові загорівся вагон з пасажирами / 2 фотографии

Тим часом вогнеборці в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору змогли локалізувати займання о 05.00, а о 05.03 – ліквідувати пожежу.

В результаті інциденту постраждалих немає.

Водночас вогонь знищив службове приміщення провідників та електрощитову. Загалом ліквідацією пожежі займалися 22 співробітника ДСНС, а також 3 одиниці спеціальної техніки.

Зараз причини виникнення займання в пасажирському вагоні встановлюють правоохоронці та співробітники Укрзалізниці. Сума збитків уточняється.

Напередодні, 25 грудня, внаслідок падіння дерева на колію на ділянці Ясіня — Рахів (Закарпаття) зійшов локомотив та пошкодилось залізничне полотно. Через це затримувалася низка поїздів.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДСНС України, Укрзалізниця