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Поліціянти затримали шахраїв, які привласнювали квартири померлих киян

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Поліціянти затримали шахраїв, які привласнювали квартири померлих киян

Група шахраїв незаконно заволоділа житлом самотніх померлих киян.

Злочинна група, до якої входило шість осіб, підробляла документи та договори купівлі-продажу квартир померлих. Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Квартири оформлювали на членів шахрайської групи.

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Наразі задокументовано три факти заволодіння нерухомим майном у Києві.

29 грудня слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели обшуки на території Львівської області та міста Києва, де у фігурантів вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації, які є доказами у шахрайській схемі.

Наразі підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) отримали двоє організаторів групи.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у арешту. Їм загрожує покарання до 12-ти років з конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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