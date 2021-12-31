Група шахраїв незаконно заволоділа житлом самотніх померлих киян.
Злочинна група, до якої входило шість осіб, підробляла документи та договори купівлі-продажу квартир померлих. Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Квартири оформлювали на членів шахрайської групи.
Наразі задокументовано три факти заволодіння нерухомим майном у Києві.
29 грудня слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели обшуки на території Львівської області та міста Києва, де у фігурантів вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації, які є доказами у шахрайській схемі.
Наразі підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) отримали двоє організаторів групи.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у арешту. Їм загрожує покарання до 12-ти років з конфіскацією майна.