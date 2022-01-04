Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Батько, бабуся і троє маленьких дітей: під Одесою у новорічну ніч загинула ціла родина

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Батько, бабуся і троє маленьких дітей: під Одесою у новорічну ніч загинула ціла родина

У дачному будинку під Одесою трагічно загинула багатодітна родина. Троє маленьких дітей, батько та бабуся перестали виходити на зв’язок у новорічну ніч.

Інцидент стався у Надлиманському масиві. Тіла загиблих поліцейські виявили 4 січня, коли по допомогу звернувся друг родини.

За попередньою інформацією, смерть п’ятьох осіб наступила внаслідок удушення чадним газом від паливного генератора.

– Обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає, – додали у поліції.

Подія кваліфікована за ч.1 ст.115 КК України із позначкою Нещасний випадок. Тіла загиблих вже направили на судмедекспертизу.

41-річний чоловік був батьком трьох діток віком п’ять, сім та дев’ять років. Разом із ними загинула і 71-річна бабуся.

Читайте
Помирали у різних кімнатах: у Вінниці троє людей задихнулися чадним газом

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка