Батько, бабуся і троє маленьких дітей: під Одесою у новорічну ніч загинула ціла родина

У дачному будинку під Одесою трагічно загинула багатодітна родина. Троє маленьких дітей, батько та бабуся перестали виходити на зв’язок у новорічну ніч.

Інцидент стався у Надлиманському масиві. Тіла загиблих поліцейські виявили 4 січня, коли по допомогу звернувся друг родини.

За попередньою інформацією, смерть п’ятьох осіб наступила внаслідок удушення чадним газом від паливного генератора.

– Обстановка в будинку не порушена, ознак насилля на тілах не виявлено, слідів проникнення в оселю немає, – додали у поліції.

Подія кваліфікована за ч.1 ст.115 КК України із позначкою Нещасний випадок. Тіла загиблих вже направили на судмедекспертизу.

41-річний чоловік був батьком трьох діток віком п’ять, сім та дев’ять років. Разом із ними загинула і 71-річна бабуся.