В США жінка ізолювала свого сина, хворого на Covid-19, у багажнику автомобіля

В американському штаті Техас жінка зачинила свого 13-річного сина у багажнику свого автомобіля після того, як він отримав позитивний тест на коронавірус.

Інцидент стався у місті Х’юстон. 41-річна Сара Бім, дізнавшись про хворобу сина, спробувала ізолюватися від нього. Того ж дня жінка вирішила поїхати до однієї із локацій у місті, де проводять безкоштовне Covid-тестування.

Там вона хотіла переконатися, що не підчепила небезпечний вірус, а також повторно перевірити підлітка.

Приїхавши на місце, жінка ненадовго покинула автомобіль. Дивні звуки із багажника замкненого авто почули випадкові перехожі. Вони і повідомили про це директора медичних служб, які проводили Covid-тестування.

13-річний хлопець внаслідок поїздки в багажнику не постраждав. Водночас поліція вже підготувала ордер на арешт його матері.

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Джерело: Click2Houston