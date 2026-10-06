В Україні підготовка до нового опалювального сезону проходить у складних умовах. Додаткові витрати змушені нести українці, адже люди купують зарядні станції, генератори, акумулятори та інше обладнання, щоб мати можливість залишатися зі світлом і теплом під час можливих перебоїв.

Зростає і фінансове навантаження на державу та підприємства, які забезпечують населення комунальними послугами.

Що буде з цінами на комунальні послуги у 2027 році та чи варто очікувати підвищення тарифів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що буде з тарифами на комунальні послуги у 2027 році

Україна в межах своїх міжнародних зобов’язань перед ЄС та МВФ має поступово змінювати систему тарифоутворення. Зокрема, йдеться про лібералізацію ринків газу та електроенергії та поступове зменшення державного втручання у формування цін.

Для цього планують підготувати зміни до законодавства, які в перспективі дозволять відмовитися від мораторію на підвищення тарифів для населення.

Уряд має підготувати та затвердити документ, який визначить подальші кроки щодо зменшення державного регулювання на ринках газу та електроенергії.

У ньому також мають визначити, як надалі змінюватиметься система спеціальних зобов’язань і які механізми захисту отримають домогосподарства, які не зможуть оплачувати послуги за новими цінами.

Чи буде підвищення тарифів на комунальні послуги у 2027 році

Народний депутат, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк розповів виданню Шелтер, чого очікувати від тарифів на тепло, воду, газ та електроенергію.

За словами Сергія Нагорняка, у 2026 році підвищення тарифів на основні комунальні послуги очікувати не варто. Щодо наступного року депутат закликає поки не робити передчасних прогнозів.

– Цього року точно ні, щодо наступного – подивимося. Зараз складно забігати наперед, спершу треба пережити цю зиму, – сказав Нагорняк.

Чи будуть підвищувати тарифи за воду у 2027 році

Нагорняк звернув увагу на ситуацію з водопостачанням. За його словами, громади змушені переглядати тарифи на холодну воду та водовідведення. Причина – складний фінансовий стан водоканалів. Якщо підприємства не матимуть достатньо коштів, вони ризикують втратити можливість нормально забезпечувати споживачів водою та відводити стоки.

Інші комунальні послуги, за словами депутата, держава наразі продовжує підтримувати через механізм субсидування.

Нагорняк також зазначив, що держава витрачає значні кошти, аби ціни для населення залишалися нижчими за ринкові. За його оцінкою, субсидування електроенергії для населення обходиться приблизно у $5 млрд на рік, ще близько $5 млрд – підтримка цін на природний газ для населення і теплокомуненерго.

Тому відповідь на питання, що буде з цінами на комунальні послуги у 2027 році, залежатиме не лише від витрат самих підприємств, а й від того, скільки держава зможе спрямовувати на компенсацію різниці між реальною собівартістю послуг та ціною для населення.

Чи буде підвищення цін на електроенергію у 2027 році

Нагадаємо, що наразі для побутових споживачів діє фіксований тариф на електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Відповідно до постанови Кабміну №530, яка продовжила дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, цей тариф залишається чинним до 31 жовтня 2026 року включно.

Проте тариф на електроенергію для побутових споживачів, найімовірніше, залишатиметься без змін до кінця 2026 року. Але у 2027 році питання перегляду ціни може знову опинитися на порядку денному.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів економіст Олексій Кущ. За його словами, Україна поступово рухається до реформування енергетичного ринку. Одним із наслідків цього процесу може стати скорочення прямого державного впливу на формування вартості електроенергії та тепла. У такому разі ціни більшою мірою визначатимуться ринковими умовами, зокрема попитом.

Проте Кущ не очікує скасування мораторію на підвищення основних комунальних тарифів найближчим часом. На його думку, окремо може переглядатися вартість холодної води та водовідведення, оскільки ці послуги не охоплюються встановленим мораторієм.

– Незабаром я не думаю, що будуть знімати мораторії на підвищення комунальних послуг. Хіба що буде переглядатися плата за воду і водовідведення, але цей тариф не входить в мораторії, – розповів Олексій Кущ.

Що буде з цінами на тепло у Києві

У КМДА повідомили, що тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для населення в опалювальному сезоні 2026-2027 років залишаються незмінними.

При цьому Київтеплоенерго та ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ мають розраховувати економічно обґрунтовані тарифи. Це пов’язано із завершенням строку дії попередніх тарифів та зміною витрат на виробництво, транспортування і постачання тепла та гарячої води.

Але для населення ці економічно обґрунтовані тарифи не застосовуються як нова ціна. У сезоні 2026-2027 років вони використовуватимуться для бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій.

Попри це комунальна сфера залишається під значним фінансовим тиском. Підприємствам потрібно відновлювати пошкоджені об’єкти, купувати енергоносії, виплачувати зарплати та готувати мережі до опалювального сезону.

Що буде з цінами на газ у 2027 році

Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Відповідне рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства енергетики.

Для побутових споживачів це означає, що протягом усього осінньо-зимового періоду ціна на газ залишатиметься без змін. Як пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль, продовження спеціальних умов також дасть змогу зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання.

Окремі умови продажу газу продовжать діяти для операторів газорозподільних систем, а також для когенераційних установок на прифронтових територіях.

За словами Шмигаля, рішення уряду має забезпечити стабільну роботу газового ринку та теплової інфраструктури в умовах війни. Воно також має допомогти гарантувати безперебійне постачання газу населенню протягом опалювального сезону.

Тож що буде з цінами на газ у 2027 році після завершення цього періоду, поки остаточно не визначено.

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